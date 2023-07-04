4 июля ожидаются следующие события – Челябинск

04.06.2023, вторник
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10:30 Челябинск – 48-я региональная конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» (ЮУТПП, ул. Сони Кривой, 56)
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13:00 Челябинск – Пресс-тур в в ГКБ №9 Челябинска, где заработал кабинет медико-психологического консультирования гражда (ул. 5-я Электровозная, 5)
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15:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, беседка рядом с поляной сказок)
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16:00 Челябинск – Вернисаж выставки «Солнечный город», приуроченной к празднованию 280-летия Троицка (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)
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