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Вторник, 4 июля 2023, 04:23 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

4 июля ожидаются следующие события – Челябинск

04.06.2023, вторник

  • 10:30 Челябинск – 48-я региональная конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» (ЮУТПП, ул. Сони Кривой, 56)

  • 13:00 Челябинск – Пресс-тур в в ГКБ №9 Челябинска, где заработал кабинет медико-психологического консультирования гражда (ул. 5-я Электровозная, 5)

  • 15:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, беседка рядом с поляной сказок)

  • 16:00 Челябинск – Вернисаж выставки «Солнечный город», приуроченной к празднованию 280-летия Троицка (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

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