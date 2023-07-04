Челябинец лишился семи миллионов рублей, поверив в историю о проверке банка

Мошенники убедили челябинца перевести им 7 миллионов рублей под предлогом проверки банка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, о произошедшем 58-летний рабочий крупного промышленного предприятия Челябинска рассказал, обратившись в отдел полиции «Металлургический».

Южноуральцу позвонил мужчина, представившись сотрудником правоохранительных органов. Звонивший рассказал, что кто-то пытается получить доступ к счетам челябинца, настоятельно рекомендовав для сохранности сбережений перевести их на безопасный резервный счет. При этом собеседник предупредил, что параллельно проводится проверка банковских служащих. Поэтому ни в коем случае никому нельзя рассказывать об «оперативных действиях», а просто четко следовать всем указаниям сотрудника координирующей финансовой организации, который в ближайшее время с челябинцем свяжется.

Вскоре такой звонок поступил, и мужчине сообщили адрес банкомата, в котором необходимо произвести денежные операции.

В течение 10 дней мужчина снял со своих счетов более 5 миллионов рублей собственных сбережений, а также оформил кредит на 2 миллиона рублей. Все деньги он перевел на указанные мошенниками счета.

По данному факту в отделе полиции «Металлургический» возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на раскрытие преступления и задержание подозреваемых.

Полицейские вновь напоминают, что одним из самых распространенных способов обмана по-прежнему остается звонок от лжеслужащего банка, нередко к данной схеме добавляется звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов. Это призвано убедить человека в достоверности излагаемой информации и оказать на него психологическое давление.

При этом следует учитывать, что мошенники используют специальные программы, позволяющие менять номер, с которого производится звонок. В этом случае на экране телефона может высвечиваться номер, действительно принадлежащий правоохранительным структурам.

«Помните, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят с сообщениями о попытках несанкционированного доступа к вашим счетам и картам, не принуждают к оформлению кредитов и переводам денежных средств на безопасные счета. Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству», – напоминают южноуральцам.

При поступлении подобных телефонных звонков необходимо немедленно прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно по телефону, указанному на оборотной стороне карты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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