Школьника в тяжелом состоянии спасатели девять километров спускали по горным тропам Таганая

12-летний ребенок серьезно пострадал, заигравшись в горах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел вечером понедельника 3 июля, у приюта «Гремучий ключ» в национальном парке «Таганай».

Семья туристов уже расположилась на ночевку, разбив палатку. Но во время игры 12-летний ребенок, пошедший в поход с родителями, неосторожно упал, ударился головой и получил серьезную травму. У мальчика появились головокружение, вялость, тошнота. Ни родители, ни сотрудники парка не могли остановить кровотечение. Периодически ребенок терял сознание.

Представители «Таганая» связались со спасателями, которые и выдвинулись к месту ЧП. Шесть сотрудников поисково-спасательной службы региона 9 километров несли пострадавшего мальчика на носилках по горному маршруту от Гремучего ключа к Центральной усадьбе. В 4 утра раненого передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

«Более трех сотен туристов, в том числе семьи с детьми самых разных возрастов, находятся в настоящий момент на маршрутах Таганая. Важно помнить, что усилия сотрудников парка по благоустройству переходов не превращают горы в привычную городскую среду. Каждого туриста от доступного сервиса отделяют не просто километры, а десятки труднопроходимых участков горной и таежной местности», – напоминают представители спасателей. Поэтому крайне важно быть внимательными не только на маршрутах, в ходе восхождений, но и во время остановок, на стоянках.

Челябинск, Виктор Елисеев

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