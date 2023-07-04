Турнир Спартакиады сильнейших по фигурному катанию пройдет в Магнитогорске

Соревнования Всероссийской спартакиады с участием ведущих фигуристов России пройдут в Магнитогорске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, арена «Металлург» в Магнитогорске примет состязания по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов по зимним видам спорта. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

По словам спортивного функционера, на турнире, который пройдет с 15 по 18 февраля 2024 года, выступят ведущие спортсмены российской команды.

Напомним, II Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года в пяти субъектах Российской Федерации. Состязания пройдут по программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).

Во Всероссийской спартакиаде будут представлены 14 видов спорта: биатлон, бобслей (в том числе скелетон), горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт (включая шорт-трек), лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, альпинизм (ски-альпинизм), сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей. Лучшие российские спортсмены разыграют 108 комплектов наград.

В Челябинской области пройдет основная программа спартакиады. Регион примет соревнования по 7 видам спорта – сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту, конькобежному спорту, фигурному катанию на коньках, биатлону, хоккею, а также церемонии открытия и закрытия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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