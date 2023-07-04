В новом сквере в центре Челябинска засохли едва высаженные деревья

Челябинцы обнаружили погибшие деревья в сквере, благоустройство которого начали в этом году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского экологического общественного объединения «Эко-Standart», в сквере у дворца спорта «Юность» погибли вновь высаженные деревья.

Работы по благоустройству начались здесь в текущем году. Согласно техническому заданию, у «Юности» должны были появиться засеянные травой газоны, 44 яблони, 91 липа, 8 берез и 10 кленов, а также кусты сирени, барбариса и можжевельника.

«По факту часть деревьев и кустарников в сквере уже погибли», – рассказал представитель общественников. По его словам, активисты выявили порядка 10 погибших деревьев и десятки кустарников.

«Мы надеемся, что администрация Центрального района города Челябинска проведет оперативные работы по замене, за счет подрядчика», – подчеркнули челябинцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»