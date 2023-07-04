Экс-госинспектор труда из Миасса ответит за взятки на полмиллиона рублей

В Миассе в суд направили уголовное дело о получении взяток бывшим госинспектором труда.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного госинспектора труда Государственной инспекции труда в Челябинской области, обвиняемой в получении взятки.
По версии следствия, в 2018-2022 годах женщина подписала протоколы заседания комиссий по проверке знания требований охраны труда работников двух организаций. Правда, в действительности никаких проверок не было. Да и сотрудники этих компаний на заседание комиссии не являлись. За это представитель Гострудинспекции получила от представителей фирм 560 тысяч рублей.
С обвиняемой прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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