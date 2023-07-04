Экс-директору челябинского МУПа, задержанному через неделю после назначения, вынесли приговор

Экс-директор МУП «Коммет» получил срок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Металлургический районный суд Челябинска признал бывшего директора МУП «Коммет» Илью Зарипова виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, топ-менеджера задержали в начале июля 2022 года, через 8 дней после назначения директором муниципального предприятия. По версии следствия, он получил от руководителя коммерческой организации 100 тысяч рублей. Это была лишь часть из ранее оговоренной суммы взятки в 2,3 миллиона рублей «за совершение действий, входящих в его служебные полномочия, при исполнении и оплате ранее заключенного договора».

В ходе следствия Зарипов вину признал. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Кроме того, экс-директора оштрафовали на 1 миллион 150 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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