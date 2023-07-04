СКР начал проверку после попадания нефтепродуктов в реку в Челябинской области

Следователи выясняют подробности аварии в Саткинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, ведомство начало проверку информации о загрязнении водного объекта.

«В социальных сетях размещена информация о загрязнении реки Большой Бердяуш топливом из-за аварии на складе нефтепродуктов в поселке Бердяуш Саткинского района», – уточнили представители регионального следственного управления.

Авария на складе одного из подразделений РЖД произошла 2 июля. В результате горюче-смазочные материалы попали в реку Большой Бердяуш. Местные власти призвали жителей не использовать воду из реки для хозяйственных нужд и пропоя скота.

По информации ГУ МЧС России по Челябинской области, к настоящему времени масляные пятна удалены с поверхности реки, но специалистам еще предстоит собрать и утилизировать загрязненный грунт.

По указанию руководителя следственного управления СКР по Челябинской области организована доследственная проверка. В ходе нее будут установлены обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение режима безопасного хранения нефтепродуктов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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