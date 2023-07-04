В Магнитогорске суд отправил в колонию рецидивиста, обокравшего ждавшую его после УДО женщину

В Магнитогорске вынесли приговор рецидивисту, обокравшему интернет-знакомую.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Магнитогорска признал ранее неоднократно судимого местного жителя виновным в мошенничестве.

Отбывая наказание в исправительной колонии, молодчик познакомился в сети Интернет с женщиной. Когда он освободился досрочно, та встретила его и привезла к себе домой.

Здесь интернет-знакомый выпросил у своей дамы сотовый телефон – для связи с ней, золотую печатку – себе для солидности. И золотую цепочку – чтобы примерить кулон, который он якобы запланировал купить ей в подарок.

Доверчивая уралочка, уже распланировавшая их совместную семейную жизнь, отдала все, что просил гость. А на следующее утро того и след простыл.

Золото и сотовый телефон рецидивист сдал в комиссионный магазин. Ущерб составил 42 тысячи рублей.

Суд приговорил южноуральца к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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