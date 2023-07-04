Троллейбусы в Металлургическом районе Челябинска изменят схему движения

Челябинцев предупредили об изменении троллейбусного маршрута №14.

Как сообщили РИА «Новый День» в ООО «ЧелябГЭТ», в связи с реконструкцией теплотрассы по улице 60-летия Октября в Металлургическом районе Челябинска с 8 часов 5 июля до 1 сентября закрывается движение троллейбусов на участке от остановки «ДК Строителей» до ЧМК.

Движение троллейбусов маршрута №14 будет организовано по маршруту: Парк Гагарина – ул. Пети Калмыкова – ДК Строителей – ул. Черкасская и далее по маршруту.

Маршрут №7 ранее отменен в связи с работами на Свердловском проспекте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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