В России продолжают работать более 80 процентов западных компаний

Более 80% западных компаний продолжают работать в России и платят налоги в бюджет страны. Об этом заявили в Киевской школе экономики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до февраля 2022 года в

РФ работали 1 тысяча 387 западных компаний, сейчас остались 1 тысяча 146.

Их совокупный оборот оценивается в 213,9 млрд долларов, а прибыль – в 14,1 млрд долларов. В 2022 году они заплатили в качестве налогов порядка 3,5 млрд долларов.

В числе крупных западных компаний, оставшихся в России, называются Philip Morris, Japan Tobacco, Pepsi, Danone, Metro, Mars, Procter&Gamble.

Москва, Игорь Юров

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