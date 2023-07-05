5 июля ожидаются следующие события – Челябинск

05.06.2023, среда
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10:00 Челябинск – День голливудского кино (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная XVI фольклорно-этнографическому фестивалю евразийских народов на Аркаиме (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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11:30 Челябинск – Онлайн-лекция научного работника РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Анны Морозовой «Город как экосистема» (трансляция в Доме архитектора, пр. Ленина, 41а)
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12:00 Челябинск – Летняя книжная терраса (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, площадка у монумента «Защитникам Отечества»)
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13:00 Челябинск – Летняя книжная терраса (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, рядом с летним театром)
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15:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, площадка у главной сцены)
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