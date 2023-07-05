Жара: в Магнитогорске школьница застряла в фонтане

В Магнитогорске 13-летняя девочка застряла в фонтане.

Как сообщили РИА «Новый День» в поисково-спасательной службе Челябинской области, инцидент произошел в сквере 50-летия Победы на улице Ворошилова.

Школьница бродила босиком по чаще фонтана, но поскользнулась и попала пальцами ноги в сливную решетку. Освободиться самостоятельно она не смогла.

Девочке пытался помочь прохожий, но он тоже не смог справиться с решеткой и вызвал спасателей.

Специалисты при помощи шанцевого инструмента отжали решетку, освободили девочку и передали сотрудникам скорой помощи, которые увезли ее на рентген.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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