Южноуральцы завоевали «бронзу» всероссийских спортивных игр по лапте

Сборная Челябинской области по лапте завоевала бронзовые медали всероссийского турнира в Удмуртии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, с 30 июня по 3 июля в Ижевске прошли всероссийские спортивные игры по национальным и неолимпийским видам спорта.

В ходе состязаний мужская сборная региона по лапте стала бронзовым призером по этой игре, интерес к которой в последние годы возрождается.

В мужском турнире принимали участие 6 команд: 3 сборных Удмуртской республики, Челябинская область, Самарская область и Пермский край.

В состав сборной Южного Урала вошли Павел Гехт (капитан), Александр Пестриков, Иван Денисенко, Ильнур Хаятов, Ильяс Габайдуллин (играющий тренер), Теврад Нацвлишвили, Андрей Скоробогатов, Виктор Мушинский, Тимур Халиков, Ильнур Султанов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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