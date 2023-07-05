В Верхнем Уфалее бизнесмен ответит в суде за падение сотрудницы гимназии с крыльца

В Верхнем Уфалее местный предприниматель обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Верхнего Уфалея утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бизнесмена, обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, в июле 2022 года южноуралец взялся безвозмездно отремонтировать крыльцо здания, где размещается гимназия №7 «Ступени».

Для проведения работ нанял двоих рабочих. Во время работы они срезали металлические перила, а после укладки плитки возвратили их на прежнее место. Но к несущим капитальным конструкциям крыльца их прикрепить забыли.

Через какое-то время на недавно отремонтированное крыльцо вышла уборщица гимназии. Женщина облокотилась на незакрепленное металлическое ограждение и рухнула вместе с ним с высоты 1,8 метра. В больнице ей диагностировали перелом ребра, перелом позвонка грудного отдела и раны головы.

Уголовное дело направлено в Верхнеуфалейский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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