Бывшего военкома Озерска отправили в СИЗО

Военного комиссара Озерска поместили в следственный изолятор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня, 5 июля, избрал в качестве меры пресечения для бывшего военкома Озерска Владимира Пичугина содержание под стражей.

Напомним, Пичугина задержали 27 июня сотрудники Федеральной службы безопасности России. После этого на рабочем месте южноуральца прошли следственные мероприятия. Позднее стало известно, что Владимир Пичугин уволился со службы по собственному желанию.

Бывшему военкому предъявлено обвинение в получении взятки. В СИЗО он проведет два месяца – до 2 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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