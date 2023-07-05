В Магнитогорске отравились полтора десятка посетителей кафе

Роспотребнадзор начал расследование случаев отравления после посещения кафе в Магнитогорске.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, ведомство зарегистрировало 16 случаев заболевания кишечной инфекцией после посещения кафе «Хорошее место».

«В рамках эпидемиологического расследования по предварительным данным было установлено, что все заболевшие употребляли в пищу шаурму с курицей, изготовленную на данном предприятии, выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима», – рассказали в Роспотребнадзоре.

В соответствии с планом мероприятий по купированию вспышки инфекции специалисты управления проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Постановлением Главного государственного санитарного врача по Магнитогорску персонал кафе отстранен от работы до получения результатов медосмотра. Проводятся лабораторные исследования проб пищи и смывов с объектов внешней среды.

С 5 июля предприятие закрыто для проведения заключительной дезинфекции.

Ситуация находится на контроле специалистов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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