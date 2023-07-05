В Магнитогорске отравились полтора десятка посетителей кафе

Роспотребнадзор начал расследование случаев отравления после посещения кафе в Магнитогорске.
Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, ведомство зарегистрировало 16 случаев заболевания кишечной инфекцией после посещения кафе «Хорошее место».
«В рамках эпидемиологического расследования по предварительным данным было установлено, что все заболевшие употребляли в пищу шаурму с курицей, изготовленную на данном предприятии, выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима», – рассказали в Роспотребнадзоре.
В соответствии с планом мероприятий по купированию вспышки инфекции специалисты управления проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Постановлением Главного государственного санитарного врача по Магнитогорску персонал кафе отстранен от работы до получения результатов медосмотра. Проводятся лабораторные исследования проб пищи и смывов с объектов внешней среды.
С 5 июля предприятие закрыто для проведения заключительной дезинфекции.
Ситуация находится на контроле специалистов.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube