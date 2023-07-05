Больше 150 южноуральцев госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит

Число пострадавших от нападения клещей южноуральцев выросло на 10 процентов.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 30 июня в медицинские организации региона обратилось 9 тысяч 896 жителей области, пострадавших от укуса клещей, в том числе 2 тысячи 266 детей.

За аналогичный период 2022 года зарегистрировано 13 тысяч 437 человек, в том числе 3 тысячи 372 ребенка.

Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 140 больных. Зарегистрировано 16 случаев заболевания жителей Челябинской области клещевым энцефалитом и 28 случаев – клещевым боррелиозом.

Ежегодно на территории области регистрируется более 15 – 20 тысяч пострадавших от укусов клещами. Клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, туляремия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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