В Челябинске таксист подрался с тремя пассажирками

Водитель такси избил троих челябинок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел ночью 2 июля. После конфликта женщины и таксист обратились в полицию.

По словам челябинок, они вызвали такси и, когда машина подъехала, спокойно сели в автомобиль. Но проехав всего один дом, таксист ударил по тормозам.

Водитель сначала заявил, что приехал не на ту точку. А затем, передает «Агентство чрезвычайных новостей», и вовсе нелицеприятно высказался по поводу массы одной из клиенток, потребовав, чтобы женщины освободили салон.

Когда те отказались выходить без ответа оператора, таксист вышел из машины и силой вытащил одну за другой всех трех женщин из авто. Между ними завязалась потасовка. В ней досталось всем.

По информации УМВД по Челябинску, и женщины, и водитель подали в полицию заявления о побоях. А извозчик присоединил к жалобе еще и обвинение в повреждении автомобиля.

Заявления приняли у всех участников конфликта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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