Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об утеплении челябинских фасадов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с публичным обращением о несогласии с работами по утеплению фасадов жилых домов в Челябинске.

Как уже сообщал «Новый День», в челябинские коммунальщики развернули необычайную активность по утеплению фасадов жилых домов. Деньги на это берутся из фонда капитального ремонта, несмотря на протесты собственников жилья. При этом фасады некоторых домов начали ремонтировать второй раз за 3 -5 лет.

Горожане обратились к Бастрыкину.

«В социальных медиа опубликовано видеообращение к главе СК России Александру Бастрыкину от жителей города Челябинска о несогласии с действиями управляющей компании и представителей фонда капитального ремонта при проведении работ по утеплению фасадов многоквартирных домов на Комсомольском проспекте. Изначально гражданам озвучивалась сумма в несколько раз ниже фактической стоимости, – рассказали в ведомстве. – Денежные средства будут удержаны из взносов на капитальный ремонт. При этом жильцы домов полагают, что законных оснований для утепления фасадов зданий не было, а их подписи в протоколе голосования подделаны.

Ранее Председатель СК России поставил данную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Решетникова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела».

Челябинск, Павел Зварзин

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