6 июля ожидаются следующие события – Челябинск

06.06.2023, четверг
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10:00 Челябинск – Квест «Счастливы вместе», посвященный Дню семьи, любви и верности (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)
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11:00 Челябинск – Круглый стол «Перспективы и развитие общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Челябинской области» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, третий этаж, малый зал)
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12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная развитию и обустройству бесплатных площадок для занятий спортом в Челябинске (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий (ДК железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)
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15:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, площадка у главной сцены)
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16:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а, площадка у паровоза «Красный коммунар»)
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