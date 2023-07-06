В Челябинской области двухлетний ребенок проглотил браслет с 20 магнитами

Хирурги миасской больницы извлекли браслет из 20 магнитиков из живота двухлетнего ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, родители привезли двухлетнего малыша в клинику Миасса с жалобами на плохое самочувствие ребенка.

В приемном отделении маленького пациента осмотрели хирурги, провели рентгенографию грудной клетки и брюшной полости. Полученные результаты поразили медиков – на снимке ясно были видны металлические округлые образования, сложенные в виде браслета.

«Ребенка подготовили к диагностической лапараскопии. Но последовательный осмотр органов брюшной полости при помощи лапароскопа, подключенного к видеосистеме, не дал нам ожидаемых результатов. Ни обнаружить, ни извлечь магниты через небольшой лапаротомный разрез нам не удалось. Поэтому операционной бригаде пришлось перейти на открытую операцию – лапаратомию. И только тогда в начальном отделе тонкой кишки нам удалось обнаружить плотные образования. Мы вскрыли просвет тонкой кишки и нашли цепочку магнитиков», – рассказал заведующий хирургическим отделением многопрофильного медицинского центра «Северный» Николай Шеметов.

В настоящее время ребенок идет на поправку и чувствует себя хорошо.

Челябинск, Виктор Елисеев

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