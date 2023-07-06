Ученые заявили об опасности превращения степей в сельхозугодия

Ученые высказались за сохранение природных степей – превращение их в сельхозугодия пагубно влияет на эко-систему планеты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что избыток углекислого газа в атмосфере – мощная угроза экологии, причем как на уровне регионов, так и на всей планете, известно давно. Если диоксида углерода становится слишком много, он начинает играть пагубную роль тепловой изоляции. Выход в такой ситуации – только глобальное стремление человечества к достижению углеродного баланса.

Экологи много лет пропагандируют идею постепенного перехода на возобновляемые источники энергии, что служит залогом сбалансированного состояния биосферы Земли. Однако до сих пор в российской экономике преобладает традиционная энергетика, использующая в качестве топлива ископаемые природные ресурсы. Вместе с тем, множество стран и регионов приняли и реализуют стратегии перехода к возобновляемой энергетике, добившись в этом направлении определенных успехов.

Парадокс, но один лишь переход к возобновляемым источникам энергии не позволит достичь углеродного баланса в регионах. Это показали научные исследования. Тут свою вескую роль играют ландшафтные особенности. Поэтому в каждом регионе потребуется найти свои ландшафты, сохранение которых позволит поддерживать углеродный цикл – на это и направлена методика оценки влияния возобновляемой энергетики на сбалансированность развития и сохранение углеродного цикла регионов, разработанная и апробированная на примере Челябинской области.

Индикатор социо-эколого-экономической сбалансированности региона оценен в 15,07. То есть область находится в крайне несбалансированном состоянии. Высокую эмиссию парниковых газов в CO2-эквиваленте обеспечивает как хозяйственная деятельность (77,35 млн тонн), так и природно-антропогенные ландшафты (45,04 млн тонн).

«В настоящее время антропогенно измененные экосистемы преобладают в структуре Челябинской области, – говорит автор методики, доцент кафедры геоэкологии и природопользования факультета экологии ЧелГУ Дмитрий Двинин. – Таким образом, даже при условии перехода энергетики на возобновляемые источники и достижения социо-эколого-экономической сбалансированности по энергетическим показателям, углеродная сбалансированность достигнута не будет, общая эмиссия составит 50,4 млн тонн в CO2-эквиваленте».

Улучшить экологическую ситуацию предлагается с помощью увеличения площади естественных экосистем. На Южном Урале много степей, а они эффективно поглощать эмитированные парниковые газы. Это подтверждают

исследования степных экосистем, осуществленные в Институте физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН.

«В естественных степях отмирающая органика вся остается на месте, и в результате углерод аккумулируется в почве, где за долгое время накоплены его огромные объемы, – поясняет Дмитрий Двинин. – В антропогенно измененных ландшафтах ситуация иная: нерациональное природопользование ведет к разрушению почв. По некоторым данным, за последние несколько тысяч лет потеряно уже до 1/3 плодородных земель, и процесс продолжается в настоящее время. При разрушении почв углерод уходит в атмосферу в виде углекислого газа.

Схожие исследования недавно провели и китайские учёные, опубликовав результаты в Nature Food. Они установили, что в результате аграрной деятельности в Китае ежегодно поступает в атмосферу до 670 млн тонн углекислого газа. И эти объемы безусловно необходимо учитывать в стратегиях «углеродной нейтральности», найти возможные способы решения проблемы».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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