Тенденция: в районе под Челябинском нашли очередную незаконную свалку

Несанкционированный мусорный полигон расположился на территории Сосновского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, очередное скопление мусора южноуральцы обнаружили недалеко от поселка Красное поле.

«Глазам не поверили, когда увидели! Снова свалка и снова в Сосновском районе, – рассказали общественники. – Судя по всему, здесь пытаются сделать отсыпку территории. Только материал выбрали неподходящий».

На обширном участке валяются битые кирпичи, бетон, строительные мешки, полиэтилен, стекловата – все то, чем отсыпать территорию категорически запрещено. Но нарушитель, видимо, забыл об этом, когда вел подсчеты своего бюджета. Ведь использовать мусор дешевле, чем спецгрунт, отмечают активисты.

О вреде природе тоже не вспомнили.

«Похоже, что эко-нарушения в Сосновском районе поставлены на поток. В мае мы рассказывали о свалке вдоль трассы М5 «Урал». Тогда удалось найти собственника и привлечь внимание надзорных органов», – напоминают южноуральцы.

Общественники вновь намерены обратиться в прокуратуру, минэкологии и Росприроднадзор, с требованием провести проверку.

А властям района в очередной раз напоминают: подобные нарушения необходимо контролировать, а свалку срочно убрать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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