Число пострадавших после похода в магнитогорское кафе выросло до 25 человек

Прокуратура взяла на контроль ситуацию после отравления в кафе Магнитогорска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в связи с публикациями СМИ о вспышке кишечной инфекции среди магнитогорцев, полакомившихся шаурмой в кафе быстрого питания, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска поставило ситуацию на контроль.

Кроме того, прокуратура проконтролирует ход процессуальной проверки, проводимой СКР на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, ранее расследование инцидента начало управление Роспотребнадзора по Челябинской области. Сначала речь шла о 16 пострадавших. Однако по информации регионального минздрава, с признаками кишечной инфекции госпитализированы 23 взрослых и два ребенка. Все они ели шаурму, приготовленную в кафе «Хорошее место».

Санитарные врачи уже заявили об обнаруженных на предприятии общественного питания многочисленных нарушениях санитарно-эпидемиологического режима. Персонал кафе отстранен от работы до получения результатов медосмотра. Само предприятие с 5 июля закрыто для проведения заключительной дезинфекции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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