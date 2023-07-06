Соратник мэра Челябинска не смог выйти из СИЗО

Экс-советнику главы Челябинска не удалось выйти из СИЗО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 6 июля, областной суд отклонил жалобу адвоката бывшего замглавы областного центра и экс-советника действующего мэра Челябинска Петра Конарева о несогласии с продлением меры пресечения в виде заключения под стражей.

Напомним, бывшего чиновника задержали 9 сентября прошлого года по дороге в Екатеринбург – он ехал в аэропорт.

Следователи предъявили ему обвинение в получении взяток группой лиц в особо крупном размере (части 5 и 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, он был соучастником ранее задержанных руководителей МКУ «Городская среда». Предположительно, деньги чиновникам передавали собственники незаконно работавших в городе ларьков. За это торговые помещения исключали из числа подлежащих сносу. Всего экс-советнику и созданной им ОПГ инкриминируют получение взяток на сумму в 7 миллионов рублей – в деле говорится о 44 эпизодах.

Конарева отправили в СИЗО на два месяца, защита пыталась оспорить это решение, но безуспешно. После этого действие меры пресечения в виде заключения под стражу несколько раз продляли.

25 мая текущего года суд в очередной раз отклонил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения на домашний арест и продлил экс-чиновнику срок содержания под стражей до 27 августа. Это постановление и пыталась оспорить защита Конарева. Однако апелляционная инстанция оставила прежнее решение в силе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»