Южноуральцев предупредили о диком медведе, замеченном у курортного озера

В минэкологии Челябинской области рассказали, где чаще всего в регионе можно встретить медведя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕДДС Челябинска, косолапого зверя заметили вблизи озера Большой Еланчик.

Ранее о встрече с Потапычем у этого водоема сообщали жители Чебаркульского района.

По информации пресс-службы министерства экологии региона, в Челябинской области естественные места обитания медведей – это горнолесная зона, в которую входят Ашинский, Катав-Ивановский, Кусинский, Саткинский, Нязепетровский районы, а также Верхний Уфалей, Златоуст, Карабаш, Кыштым, Миасс и Снежинск. На этих территориях обитает около 680 медведей.

Интересно, что Чебаркульский район в названный экологами список не входит. Впрочем, озеро Большой Еланчик частично расположено и на территории Миасского городского округа.

Медведь – любопытное, но достаточно осторожное животное, избегающее встречи с человеком, рассказали в минэкологии. В июле-августе у медведей проходит гон – в это время молодые медведи, не участвующие в процессе размножения, вынуждены покидать привычные для них территории, охраняемые более сильными соперниками.

«При встрече с медведем необходимо сохранять спокойствие, не делать резких движений, ни в коем случае не убегать и попытаться медленно уйти назад. Обычно медведи сами опасаются человека и избегают встречи с ним», – пояснил начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания министерства экологии Челябинской области Андрей Питовин.

При обнаружении крупного хищника в населенном пункте или в непосредственной близости от него необходимо немедленно сообщить в полицию или по номеру 112. И ни в коем случае не пытаться самостоятельно прогнать или напугать зверя.

Челябинск, Виктор Елисеев

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