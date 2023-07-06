В России отмечается рост цен на вторичное жилье

Челябинск вошел в число городов с наибольшим ростом цен на вторичное жилье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 3,2%, в июне рост составил 0,5%.

«После введения ограничений на околонулевые ставки на первичном рынке спрос на готовое жилье стал расти, а вместе с ним и стоимость продажи, – отмечает директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. – При этом средний уровень торга, на который идут собственники при продаже своих квартир, сохраняется на относительно высоком уровне – 4,6% – 5,1%».

В июне на первом месте среди городов-миллионников России по динамике роста средней стоимости 1 «квадрата» вторички оказался Нижний Новгород – плюс 1%. На 0,7% поднялись цены в Ростове-на-Дону, Омске и Челябинске. Третье место с показателем 0,6% заняли Волгоград и Самара.

В десятку лидеров так же вошли Казань, Москва и Санкт-Петербург (рост 0,5%), Уфа (+0,3%), Екатеринбург и Краснодар (+0,2%), Новосибирск и Красноярск (+0,1%).

А вот в Воронеже и Перми, средняя стоимость вторичного жилья, наоборот, снизилась на 0,1% и 0,4% соответственно.

Эксперты объясняют рост цен на вторичке ажиотажным спросом на новостройки, спровоцированным льготных ипотечных программ. В итоге стоимость квадрата вторичного жилья оказалась ниже, чем в новостройках, и теперь рынок стремится восстановить нарушенный баланс.

«Известия» напоминают, что по итогам мая 2023 года средняя стоимость квартиры в новостройке в РФ составила 6,1 млн рублей – на 3% меньше, чем год назад, а также на 0,1% дешевле апреля 2023-го.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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