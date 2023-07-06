ОПГ, развернувшая торговлю поддельными сигаретами в Челябинске, предстанет перед судом

Участники организованной преступной группы предстанут перед судом за сбыт немаркированных табачных изделий в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, пятеро жителей Челябинска на протяжении 2022 года закупались контрафактными сигаретами у неустановленных лиц. Табачные изделия они развозили по ларькам и торговым точкам, расположенным на территории Калининского района областного центра, где и продавали.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли у бизнесменов 40 тысяч 882 пачки сигарет на общую сумму свыше 4,5 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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