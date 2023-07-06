Экс-топ-менеджеры одной из больниц Челябинска получили крупные сроки за взятку

В Челябинской области осуждены бывшие заместитель главного врача и главный инженер лечебного учреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, суд признал бывших высокопоставленных сотрудников одной из больниц областного центра виновными в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, в 2020 году заместитель главного врача и главный инженер лечебного учреждения получили от представителя коммерческой организации 400 тысяч рублей за оплату фактически не выполненных работ по государственному контракту.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Суд приговорил южноуральцев к 9,5 и 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также бывшему заместителю главного врача назначено дополнительное наказание в виде штрафа в 2 миллиона рублей.

Известно, что речь идет о топ-менеджерах ОКБ №3.

Челябинск, Виктор Елисеев

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