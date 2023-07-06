Не оставляйте на солнце, не кладите в холодильник: эксперты рассказали, как помочь смартфону в летний зной

В Челябинской области отмечается аномальная жара.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 3 июля средняя температура воздуха на 17 градусов превысила норму, чего не случалось с 1979 года. Такие аномалии негативно влияют не только на людей, но и на технику, включая смартфоны. Больше всего от перегрева страдают аккумуляторы – высокая температура запускает в них химические реакции, из-за которых батарея теряет емкость и даже может вздуться.

Эксперты МегаФона дали советы, которые помогут сохранить работоспособность гаджета в летний зной:

1. Не оставляйте смартфон на солнце, особенно в закрытой машине. Батарея быстро разрядится или аппарат отключится, определив слишком высокую температуру.

2. Закрывайте ненужные приложения, не загружайте большие файлы и отключите WI-FI. Чем меньше операций будет выполнять процессор – тем ниже будет его температура.

3. Сделайте яркость экрана минимальной, чтобы заряд телефона продержался дольше.

Надёжную работу связи и мобильного интернета в смартфоне, в свою очередь, обеспечивает базовые станции и оборудование, которое подготовлено к различным температурам.

«Телеком-оборудование готово работать в широком диапазоне температур. Все важные элементы находятся в герметичных контейнерах-аппаратных, где поддерживается необходимый режим – в среднем это +20°C. Внутри помещения функционирует климат контроль: системы кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции круглый год обеспечивают требуемую температуру», – добавили в пресс-службе МегаФона.

Если же смартфон уже раскалился, нужно снять чехол, положить устройство в прохладное место, исключая холодильник и контакты со льдом и водой.

Челябинск, Павел Зварзин

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