Ворота «Трактора» будет защищать обладатель кубка Американской хоккейной лиги

Челябинский клуб подписал контракт с канадцем Заком Фукале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», соглашение с канадским голкипером рассчитано на два сезона.

28-летний Закари Фукале – канадский вратарь, начинавший профессиональную карьеру в клубе QMJHL «Галифакс Мусхедз». Уже в первом сезоне Фукале установил рекорд, одержав 32 победы – лучшее достижение для вратарей-новичков Лиги Квебека. Канадец получил приз – «Раймон Лагасе Трофи». В сезоне 2012/2013 «Галифакс» с Фукале впервые в своей истории завоевал Мемориальный Кубок.

На Драфте НХЛ-2013 голкипер был выбран во втором раунде под общим номером #32 командой «Монреаль Канадиенс». В сезоне 2013/2014 Закари, выступая в Лиге Квебека, добавил к своим личным трофеям «Поль Дюмон Трофи» (человек года) и «Жак Плант Мемориал Трофи» (вратарь с наилучшим средним показателем). В 2020-м вратарь перешел в систему клуба «Вашингтон Кэпиталс». В текущем сезоне Закари Фукале выступал в составе «Херши Беарс» и выиграл Кубок Колдера – главный трофей Американской хоккейной лиги (следующей после НХЛ по значимости в североамериканском хоккее).

Челябинск, Виктор Елисеев

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