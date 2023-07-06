На трех озерах Южного Урала решили запретить весеннюю охоту

В Челябинской области решили ввести ограничения на охоту ради сохранения редкой птицы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, на очередном заседании охотхозяйственного совета участники обсудили вопрос о сохранении популяции савки, занесенной в Красную книгу Российской Федерации и Челябинской области.

Докладчиком выступил член координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии, заслуженный эколог Российской Федерации Александр Лагунов.

«Члены совета поддержали ряд мер по сохранению савки, в том числе ограничение на озерах Большой Каратай, Тулак, Чекотай Варненского района охоты на водоплавающую дичь в весенний период, а также смещение сроков охоты в осенний период, усиление охранных мер, проведение постоянного мониторинга на водоемах, где гнездится савка», – рассказали в ведомстве.

Савка (Oxyura Leucocephala) – птица семейства утиных. Достигает в длину около 45 сантиметров, весит 580-750 граммов. Оперение взрослых самцов серое, слегка красноватое, синий клюв и белую голову с черной шапочкой и шеей. Взрослая самка имеет серо-коричневый окрас, белую голову, темный клюв, черная шапочка и полоска на щеке.

Распространена на территории Испании и Северной Африки. В России на территории Северного Кавказа и Западной Сибири обитает 180-220 птиц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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