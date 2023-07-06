Челябинец напал с битой на приехавших к жене врачей «скорой»

В Челябинске мужчина с битой напал на врачей бригады скорой медицинской помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в одном из многоквартирных домов по улице Братьев Кашириных в Челябинске.

Фельдшер и медбрат прибыли по вызову о том, что женщина почувствовала себя плохо после падения. Но вместо горожанки в дверях квартиры медиков встретил разъяренный и не слишком трезвый мужчина с битой в руках – как оказалось, сожитель челябинки.

Южноуралец отказался пускать врачей в помещение, разразившись нецензурной бранью и угрозами. В завершение горожанин ударил мужчину-фельдшера битой по руке и медсумке.

Лишь после того, как на место прибыл по вызову медиков участковый, медработникам удалось осмотреть хозяйку квартиры и оказать ей помощь. Потребовалась медицинская помощь и фельдшеру «скорой».

Челябинск, Виктор Елисеев

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