В пробах из магнитогорского кафе нашли сальмонеллу

У посетителей кафе в Магнитогорске диагностировали сальмонеллез.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в ходе эпидемиологического расследования по случаям заболевания кишечной инфекцией посетителей точки быстрого питания «Хорошее место» в одной пробе сырой и двух пробах готовой продукции выявлена ДНК возбудителя сальмонеллеза.

Следы этой же бактерии нашли при ПЦР-тестировании семи заболевших после посещения кафе магнитогорцев.

Напомним, санитарные врачи начали после того, как полтора десятка жителей Магнитогорска госпитализировали с признаками отравления. Все они ели шаурму, приготовленную в кафе «Хорошее место». По данным регионального минздрава, в больницу Магнитогорска с признаками кишечной инфекции поступили 25 человек.

Специалисты Роспотребнадзора уже заявили об обнаруженных на предприятии общественного питания многочисленных нарушениях санитарно-эпидемиологического режима. Персонал кафе отстранен от работы до получения результатов медосмотра. Само предприятие с 5 июля закрыто для проведения заключительной дезинфекции.

Проверку по факту инцидента начал Следственный комитет России. Ситуацию и ход проверки держит на контроле прокуратура.

Челябинск, Виктор Елисеев

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