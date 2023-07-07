7 июля ожидаются следующие события – Челябинск

07.06.2023, пятница
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10:00 Челябинск – Старт Всероссийских соревнований по кабельному вейкборду «Метеорит-2023» (вейк-парк «Дамба», Шершневское водохранилище, пос. АМЗ, Большой переулок, 11)
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12:15 Челябинск – Игровая программа, посвященная Дню семьи, любви и верности (ДК «Новосинеглазово», ул. Челябинская, 7)
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13:00 Челябинск – Летняя книжная терраса (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, ротонда у Дома «Аквариум»)
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17:00 Челябинск – Вечеринка «Игры нереальности» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, выставочный зал)
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17:30 Челябинск – Праздничная программа «Ромашковое счастье» (клуб «Шершни», ул. Центральная, 3а)
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18:00 Челябинск – Турнир по баскетболу Face2Face (1х1) (открытая площадка на Алом поле, Свердловский пр., 59)
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18:30 Челябинск – Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности (ДК «Сокол», пос. Аэропорт, ул. 1-я Увельская, 1)
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20:00 Челябинск – Концерт под открытым небом Заслуженной артистки России и Татарстана Аиды Гарифуллиной и Симфонического оркестра Челябинской области (площадка у памятника И.В. Курчатову)
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21:00 Челябинск – Внеконкурсная программа Фестиваля уличного кино (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, площадка у фонтана)
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21:30 Челябинск – КиноНабережная: демонстрация кинофильма Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных» (Сквер искусств, набережная реки Миасс)
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