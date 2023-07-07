Из Челябинска в Грузию собираются летать три авиакомпании

Росавиация выдала авиакомпании Red Wings допуск на полеты из Челябинска в Грузию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно разрешению, перевозчик имеет право ежедневно выполнять рейсы по трем направлениям – в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

Кроме того, планы организации полетов из Челябинска в столицу Грузии задекларировали «Победа» и «ЮВТ Аэро». Последняя также намерена летать из аэропорта Курчатов в Батуми.

Однако допуск Росавиации не означает, что рейсы будут действительно организованы. Как минимум, их должна разрешить грузинская сторона.

Напомним, в 2019 году Росавиация уже выдавала допуск на полеты из Челябинска в Тбилиси, но произошло это накануне прекращения авиасообщения между двумя странами из-за политического кризиса. В итоге рейсы так и не были организованы.

Челябинск, Софья Артемьева

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