Из Челябинска в Грузию собираются летать три авиакомпании

Росавиация выдала авиакомпании Red Wings допуск на полеты из Челябинска в Грузию.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно разрешению, перевозчик имеет право ежедневно выполнять рейсы по трем направлениям – в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.
Кроме того, планы организации полетов из Челябинска в столицу Грузии задекларировали «Победа» и «ЮВТ Аэро». Последняя также намерена летать из аэропорта Курчатов в Батуми.
Однако допуск Росавиации не означает, что рейсы будут действительно организованы. Как минимум, их должна разрешить грузинская сторона.
Напомним, в 2019 году Росавиация уже выдавала допуск на полеты из Челябинска в Тбилиси, но произошло это накануне прекращения авиасообщения между двумя странами из-за политического кризиса. В итоге рейсы так и не были организованы.
Челябинск, Софья Артемьева
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