Челябинцы могут научиться стрелять из лука. Бесплатно

В Челябинске можно научиться стрелять из лука.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, бесплатные курсы организованы на базе спорткомплекса «Динамо» (ЦПКиО им. Гагарина).

В ученики берут всех старше 11 лет.

Занятия проходят четыре раза в неделю, по вторникам и четвергам. Расписание:

• Вторник:

– 9:00 (взрослые)

– 10:10 (дети)

– 11:20 (ОФП)

• Четверг:

– 9:00 (взрослые)

-10:10 (дети)

На занятия необходимо записываться заранее: телефон 225-09-73.

Кроме того, в городе организованы бесплатные курсы йоги. Занятия проводятся 4 раза в неделю (в понедельник и среду с 10:00, во вторник и четверг – с 14:00) на балконе дворца спорта «Юность».

Челябинск, Софья Артемьева

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