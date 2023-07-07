Челябинцы могут научиться стрелять из лука. Бесплатно

В Челябинске можно научиться стрелять из лука.
Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, бесплатные курсы организованы на базе спорткомплекса «Динамо» (ЦПКиО им. Гагарина).
В ученики берут всех старше 11 лет.
Занятия проходят четыре раза в неделю, по вторникам и четвергам. Расписание:
• Вторник:
– 9:00 (взрослые)
– 10:10 (дети)
– 11:20 (ОФП)
• Четверг:
– 9:00 (взрослые)
-10:10 (дети)
На занятия необходимо записываться заранее: телефон 225-09-73.
Кроме того, в городе организованы бесплатные курсы йоги. Занятия проводятся 4 раза в неделю (в понедельник и среду с 10:00, во вторник и четверг – с 14:00) на балконе дворца спорта «Юность».
Челябинск, Софья Артемьева
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