На Южном Урале ожидается аномальная жара

На Южном Урале ожидается 40-градусная жара.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня и завтра столбики термометров будут подниматься до +33 градусов, а в воскресенье – до +36.

На следующей неделе станет еще жарче – до +38. Напомним, что синоптики всегда указывают температуру в тени. Следовательно, на солнце воздух будет прогреваться сильнее – выше +40 градусов.

Ночью тоже буде жарко – до +28.

Впрочем, в следующий четверг может резко похолодать – до +23 днем и +14 ночью.

Челябинск, Софья Артемьева

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