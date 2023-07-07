Туристов во время шторма на Тургояке унесло на километр от берега

Троих гостей Южного Урала около часа носило штормовым ветром.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в четверг, 6 июля, на озере Тургояк.

Не приняв во внимание переменчивость погоды, три жителя Ижевска на своей одноместной надувной лодке вышли на акваторию озера. Туристы собирались добраться до знаменитого острова Веры, находившегося всего в 100 метрах от лагеря.

Однако достичь цели им так и не удалось. Резко налетел шторм. Ливень, ветер, поднявшаяся волна не только снизили видимость: вода начала захлестывать судно. С каждой минутой перегруженная лодка заполнялась водой и оседала все ниже и ниже.

Ни одного спасательного жилета у отдыхающих не было. Попытки насосом выкачать воду оказались безрезультатны. К счастью, о своем бедственном положении туристы смогли сообщить спасателям.

Дорога до озера, спуск моторной лодки на воду и поиск пострадавших заняли несколько минут. Спасатели Миасского отряда успели пересадить людей из лодки к себе и, взяв на буксир частично затопленное плавсредство, отбуксировали к безопасному берегу.

Как позже рассказали спасатели, отдыхающих унесло от берега более чем на километр, а ожидавшаяся минутная прогулка продолжалась около часа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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