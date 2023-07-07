Большегрузам запретили проезд по федеральным трассам Южного Урала и Зауралья

В Челябинской и Курганской областях ограничивается дорожное движение для тяжеловесных транспортных средств на ряде участков автомобильных дорог.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре ФКУ Упрдор «Южный Урал», в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (температура воздуха свыше 32 градусов) с 12:00 до 20:00 (время местное) 7, 8 и 9 июля вводится временное ограничение движения для грузовых автомобилей, перевозящих тяжеловесные грузы на следующих участках автомобильных дорог общего пользования:

федеральная трасса А-310 Челябинск – Троицк – граница с республикой Казахстан – с 16 км до 146 км;

федеральная трасса Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск – с 12 км до 465 км;

федеральная трасса «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск подъезд к Тюмени – с 0 км до 91 км;

федеральная трасса Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган – со 125 км до 356 км;

федеральная трасса М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск – с 1548 км до 1871 км;

федеральная трасса М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к Екатеринбургу – с 11 км до 130 км.

Ограничения будут действовать на протяжении трех суток с 12:00 до 20:00 ежедневно.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).

Челябинск, Виктор Елисеев

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