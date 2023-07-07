С начала года в Челябинскую область завезли 600 тонн зараженных овощей и фруктов

В Челябинской области с начала 2023 года выявлено около 600 тонн зараженной растениеводческой продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в июне текущего года специалисты ведомства проконтролировали ввоз на Южный Урал 1 тысячи 427 партий свежей и сушеной плодоовощной продукции. На склады временного хранения из Узбекистана, Таджикистана, Ирана, Китая, Пакистана, Германии, Грузии, Индии поступило свыше 29 тысяч тонн растительной продукции.

При проведении фитосанитарного контроля в 55 случаях государственными инспекторами управления были обнаружены карантинные вредные объекты. Общий объем зараженной продукции с начала 2023 года составил 587,1 тонны.

Лабораторные испытания подтвердили факты выявления в плодах южноамериканской томатной моли, восточной и персиковой плодожорки, корневой галловой нематоды, карантинных видов щитовок (тутовая, калифорнийская, японская ложновосковая, красная померанцевая), семян повилики и череды волосистой, вироида веретеновидности клубней картофеля.

Так, к примеру, 6 июня при проведении карантинного фитосанитарного контроля установлено, что 2 партии поступившей на территорию Челябинской области импортной подкарантинной продукции заражены вредными насекомыми: в партии свежей сливы (14,2 тонны) из Узбекистана выявлена восточная плодожорка, а в партии томатов (9 тонн) из Туркменистана выявлена южноамериканская томатная моль.

В соответствии с действующим международным законодательством принято решение о проведении карантинного фитосанитарного обеззараживания фруктов и овощей методом фумигации. Реализацию продукции разрешили лишь после проведения обеззараживания (что не влияет на качество плодов) и дополнительных лабораторных исследований, подтвердивших, что вредители нейтрализованы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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