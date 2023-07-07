У трамваев появилась временная остановка в центре Челябинска

Трамвай №14 в Челябинске получил новую остановку на время ремонта путей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 8 июля вводится временная остановка трамвая маршрута №14 в Челябинске.
«На перекрестке проспекта Победы и Каслинской, пока ремонтируем пути, появится временная остановка, которая обеспечит удобную пересадку между Каслинской и Теплотехническим институтом», – уточнили представители оператора.
Остановка расположится:
при движении в сторону ЧМЗ – напротив дома Каслинская, 25,
при движении в сторону Северо-запада – напротив дома Каслинская, 42.
Челябинцев призывают быть внимательными.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube