У трамваев появилась временная остановка в центре Челябинска

Трамвай №14 в Челябинске получил новую остановку на время ремонта путей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 8 июля вводится временная остановка трамвая маршрута №14 в Челябинске.

«На перекрестке проспекта Победы и Каслинской, пока ремонтируем пути, появится временная остановка, которая обеспечит удобную пересадку между Каслинской и Теплотехническим институтом», – уточнили представители оператора.

Остановка расположится:

при движении в сторону ЧМЗ – напротив дома Каслинская, 25,

при движении в сторону Северо-запада – напротив дома Каслинская, 42.

Челябинцев призывают быть внимательными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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