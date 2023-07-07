Мэрия Челябинска поставит заказчиков незаконной рекламы на автодозвон

С незаконной расклейкой объявлений в Челябинске будут бороться с помощью автодозвона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, городские власти запускают пилотный проект по борьбе с несанкционированной рекламой: при обнаружении самовольно размещенной информации на фасадах, остановках, опорах освещения и иных элементах благоустройства, не предназначенных для этих целей, специалисты Административно-технической инспекции сфотографируют такие объявления, а затем направят снимки в службу по автоинформированию, которая подключит абонента к автодозвону.

«Напомним, размещение рекламы, афиш, объявлений и указателей в неустановленных местах запрещено Правилами благоустройства территории города Челябинска. За данные нарушения предусмотрены административные штрафы: от 1 до 3 тысяч рублей на физических лиц, от 3 до 10 тысяч рублей – на должностных лиц, а если будет установлено, что нарушение допущено юридическим лицом, штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей», – предупреждают чиновники.

Очистка элементов благоустройства от незаконно размещенных объявлений проводится собственником или балансодержателем конструкций, что влечет значительные затраты, в том числе для бюджета города, сетуют в мэрии. Расходы также несут жильцы многоквартирных домов при очистке фасадов, юридические лица, в собственности или пользовании которых находятся элементы благоустройства.

Только в 2022 году на очистку опор электроосвещения и контактной сети, других элементов благоустройства из городского бюджета израсходовано 9,7 миллиона рублей. В 2023 году эти расходы составят около 13 миллионов рублей и, несмотря на активную работу по вынесению административных штрафов, число нарушителей не сокращается.

«Теперь мы будем использовать в отношении нарушителей программу автодозвона, которая с определенной систематичностью совершает звонки по номерам телефонов, указанным в незаконно расклеенных объявлениях, и транслирует нарушителям информацию профилактического характера. Такой автодозвон практически блокирует линию. При этом используются для дозвона разные номера, так что внесение их в черный список не избавит от проблемы. Прекратить автодозвон можно только явившись в управление благоустройства для составления протокола, оплаты штрафа и после удаления незаконно расклеенных объявлений силами самого нарушителя», – отметил начальник управления благоустройства Антон Алексеев.

Кроме того, мэрия Челябинска совместно с депутатами городской думы предложили законодательному собранию области увеличить штрафные санкции за размещение объявлений в неустановленных местах.

Проектом закона предполагается размер штрафа для физических лиц увеличить до 5 тысяч рублей, для должностных установить размер штрафа от 5 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей. Документ уже рассмотрен Законодательным собранием и одобрен в первом чтении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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