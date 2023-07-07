После вспышки сальмонеллеза среди посетителей кафе Магнитогорска возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту госпитализации местных жителей с инфекционным заболеванием после обеда в кафе.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, возбуждено по результатам доследственной проверки.

Напомним, в начале этой недели более двух десятков жителей Магнитогорска, в том числе детей, госпитализировали с признаками отравления. Все они ели шаурму, приготовленную в кафе «Хорошее место». По данным регионального минздрава, в больницу города с признаками кишечной инфекции поступили 25 человек.

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Его специалисты заявили об обнаруженных на предприятии общественного питания многочисленных нарушениях санитарно-эпидемиологического режима. Персонал кафе отстранили от работы до получения результатов медосмотра. Само предприятие с 5 июля закрыто для проведения заключительной дезинфекции.

Вчера, 6 июля, стало известно, что в одной пробе сырой и двух пробах готовой продукции из кафе выявлена ДНК возбудителя сальмонеллеза. Следы этой же бактерии нашли при ПЦР-тестировании семи заболевших после посещения организации общепита магнитогорцев.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Устанавливаются должностные лица предприятия, ответственные за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований», – рассказали в региональном следственном управлении СКР.

Челябинск, Виктор Елисеев

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