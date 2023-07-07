В Челябинске оштрафовали заведующую детским садом, где не заметили пропажи ребенка

Заведующую детским садом в Челябинске, где не проморгали побег воспитанницы, оштрафовали.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, такое решение мировой судья принял по итогам проверки, проведенной надзорным ведомством Калининского района Челябинска.

Напомним, инцидент произошел 30 мая сего года в МБДОУ «Детский сад №88» Челябинска. Четырехлетняя девочка самостоятельно покинула учреждение и пришла домой. Отметим, что территория детсада оборудована камерами видеонаблюдения. Но отсутствие ребенка никто из персонала не заметил.

Мать девочки обратилась в прокуратуру. «В ходе проверки установлены факты, указывающие на отсутствие постоянного контроля за детьми со стороны педагогических работников дошкольного учреждения, ненадлежащее осуществление ими обязанностей по осуществлению присмотра и ухода за воспитанниками», – рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурором района в отношении заведующей детским садом было возбуждено дело об административном правонарушении.

Мировой судья постановил оштрафовать руководителя дошкольного учреждения на 10 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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