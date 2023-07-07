В Златоусте легковушка влетела в автобус

В Златоусте ВАЗ протаранил туристический автобус.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла в четверг, 6 июля, в 20:55 в Златоусте во время обрушившегося на город дождя.
В районе дома №59 по улице 1-я Нижне-Заводская 50-летний водитель туристического автобуса Yutong начал разворачивать машину, не убедившись в безопасности маневра. В этот момент в борт автобуса врезался ВАЗ под управлением 25-летнего южноуральца.
В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и его 20-летний пассажир получили телесные повреждения, находятся на амбулаторном лечении. В автобусе в момент столкновения пассажиров не было.
И хотя вины водителя легковушки в столкновении, скорее всего, не было, административная ответственность ему все-таки грозит. Сотрудники ГАИ выяснили, что за руль он сел в состоянии алкогольного опьянения: показания паров этанола в выдыхаемом воздухе составили 0,487 миллиграмма на литр.
По факту ДТП проводится расследование.
Челябинск, Виктор Елисеев
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