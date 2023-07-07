В Аше утонул девятилетний школьник

В Челябинской области девятилетний ребенок утонул в реке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, трагедия произошла в четверг, 6 июля, в Ашинском районе.

Днем девятилетний мальчик с разрешения родителей уехал на велосипеде из дома на прогулку. Вечером на берегу реки Сим около моста был обнаружен велосипед ребенка с висящей на нем одеждой. Тело мальчика нашли в воде через некоторое время.

В настоящее время Ашинской городской прокуратурой организована проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности на водных объектах.

Кроме того, следственное управление СКР по Челябинской области устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты доследственной проверки поставлены прокуратурой на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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