Четыре челябинских троллейбуса продолжат следовать измененными маршрутами

Челябинцам напомнили об изменении схемы движения четырех троллейбусных маршрутов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в Челябинске продляются ограничения движения троллейбусов на трех участках дорожной сети, связанные с модернизацией контактной сети .

«Продляем закрытие движения троллейбусов на участках: проспекта Ленина от Пушкина до Героев Танкограда, улицы Героев Танкограда от проспекта Ленина до ЖБИ, улицы Бажова от Героев Танкограда до Первоозерного.

Троллейбусы №10, №16, №17 и №19 продолжат следовать измененными маршрутами.

Маршрут №10 будет следовать: ЧКПЗ – Копейское шоссе – Гагарина – Солнечный берег.

Троллейбус №16 – АМЗ – площадь Революции – Пушкина – Свободы – Автовокзал «Центральный».

Маршрут №17 – Молдавская – площадь Революции – Пушкина – Свободы – Автовокзал «Центральный».

Троллейбус №19 – ЧКПЗ – Копейское шоссе – Гагарина – Новороссийская – Машиностроителей – ЧКПЗ.

Челябинцам предлагают воспользоваться автобусами №№ 1, 2, 4, 8, 9, 14, 18, 34, 47, 64, 483, 21с, 25с, 55с, 57с, либо автобусом по нерегулируемому тарифу №112, на котором будет увеличено число машин. Либо трамваями№№ 5, 15, 18, 22.

Об открытии движения организатор перевозок планирует сообщить дополнительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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