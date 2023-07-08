08.06.2023, суббота

12:00 Челябинск – Семейный Велопарад (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, сбор у летней сцены)

12:00 Челябинск – Занятия по танцевальному фитнесу (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)

13:00 Челябинск – Медвежья рыбалка белых медведей Алтына и Айриш (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)

15:00 Челябинск – Открытие Лаборатории молодых художников «Поток» (Свердловский пр., 64)

17:30 Челябинск – Мастер-класс по бачате (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)

19:00 Челябинск – КиноЛето: демонстрация кинофильма «Зимний вечер в Гаграх» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

19:00 Челябинск – Вечер стендап-комедии (Киноцентр «Импульс», ул. 50-летия ВЛКСМ, 16)

22:00 Челябинск – Летний кинотеатр под открытым небом: демонстрация кинофильма «Любовь и голуби» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)

8 – 10 июля ожидаются следующие события – Челябинск



09.06.2023, воскресенье

11:00 Челябинск – Акция, посвященная безопасности дорожного движения (Экопарк, ул. Молдавская, 10/1, парк качелей)

15:00 Челябинск – Финальные заезды Всероссийских соревнований по кабельному вейкборду «Метеорит-2023» (вейк-парк «Дамба», Шершневское водохранилище, пос. АМЗ, Большой переулок, 11)

15:30 Челябинск – Игровая викторина «Моя семья» (Экопарк, ул. Молдавская, 10/1, парк качелей)

16:00 Челябинск – Концерт духового оркестра (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)

16:00 Челябинск – Мастер-класс по историческим и шотландским танцам (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)

19:00 Челябинск – Церемония награждения победителей Всероссийских соревнований по кабельному вейкборду «Метеорит-2023» (вейк-парк «Дамба», Шершневское водохранилище, пос. АМЗ, Большой переулок, 11)

19:00 Челябинск – Мастер-класс по сальсе и бачате (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)

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